Брянское автопредприятие ищет юбилейного пассажира автобуса. Об этом рассказали в городской администрации.

В минувшем года городское автотранспортное предприятие Брянска перевезло 40 миллионов пассажиров. Это рекордный показатель за всю историю пассажирских перевозок в областном центре.

Руководство предприятие решило наградить юбилейного пассажира. 40-миллионная поездка состоялась 25 декабря в автобусе маршрута №5 (кольцевой) с регистрационным номером АН 010 32rus. «Юбиляр» сел в на остановке «Курган Бессмертия» и в 14 часов 24 минуты 57 секунд купил билет №332, оплатив проезд банковской картой. Счастливчика просят обратиться в предприятие за подарком.