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Брянское предприятие поставляло в школы и больницы творог с микробами

2021, 17 ноября 13:00 Общество
Брянское предприятие поставляло в школы и больницы творог с микробами
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Опасная продукция также поступало в торговые точки.

ООО «Злынковский молочный комбинат» в очередной раз привлекли к ответственности за выпуск некачественной продукции. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, Арбитражный суд Москвы оштрафовал предприятие на 700 тысяч рублей.

Ранее специалисты неоднократно выявляли несоответствие образцов продукции «Сметана, массовая доля жира 20%» и «Творог, массовая доля жира 9%» техническим регламентам Таможенного союза.

В частности, молочная продукция не соответствовала нормам по фактическому содержанию массовой доли белка и жира, жирно-кислотному составу и наличию микробной трансглютаминазы.

Опасные сметану и творог поставляли в брянские торговые точки и учреждения здравоохранения. Также претензии к качеству поступали из соседней Орловской области, где инспекторы отобрали пробы в детских образовательных учреждениях.

Специалисты Россельхознадзора потребовали в суде административного приостановления деятельности ООО «Злынковский молочный комбинат», однако предприятие отделалось штрафом в 700 тысяч рублей.

Сейчас, по данным системы электронной прослеживаемости и сертификации ФГИС «Меркурий», молочную продукцию комбинат не выпускает.

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