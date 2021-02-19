Брянского юриста Маслова судят за клевету на отца Богомаза

64-летний блогер обвинил ветерана в государственной измене.

Заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 64-летнего юриста и блогера Сергея Маслова. Его обвиняют в клевете с обвинением ветерана Великой Отечественной войны в совершении особо тяжкого преступления. Маслов заявил, что отец брянского губернатора Александра Богомаза сотрудничал с немецкой контрразведкой.

Как сообщает региональная прокуратура, в августе 2020 года на канале в YouTube Сергей Маслов, задавшись целью опорочить честь и достоинство ветерана и его родственников, заявил, что тот сотрудничал с контрразведкой «Абвера» во время Великой Отечественной войны. Следствие установило, что, обвиняя ветерана в государственной измене, Маслов осознавал ложность своих слов.

Как следует из материалов уголовного дела, в мае 1942 года в результате ожесточенных боев с применением немцами нервнопаралитического газа в районе Керчи отец брянского губернатора попал в фашистский лагерь «Шталанг-326» с другими красноармейцами. В лагере он не выполнял приказы немцев, за что подвергался суровым наказаниям.

Затем совершил побег и продолжил служить в рядах Красной Армии. В ноябре 1945 года получил государственную награду «За Победу над фашистской Германией 1941 – 1945».

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.