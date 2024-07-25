Будущее Брянска глазами героя СВО:в Брянском отделении партии «Новые люди» прошел «Урок мужества»

В Брянске состоялась встреча местной молодежи с Никитой Златоустовым, участником специальной военной операции. Мероприятие прошло в неформальной обстановке в помещении регионального отделения партии «Новые люди» и привлекло внимание активных молодых брянцев.

Никита Златоустов, уроженец Брянска, за время участия в СВО был дважды отмечен орденом Мужества. Его военная карьера началась с первых дней операции, когда он в звании лейтенанта встал во главе своего взвода. Примечательно, что Никита решил не рассказывать родителям о своем участии в боевых действиях, чтобы уберечь их от лишних переживаний.

В ходе беседы Златоустов поделился своим опытом и мыслями о текущей ситуации. Он затронул тему преемственности поколений, вспомнив о ветеранах Великой Отечественной войны и проведя некоторые параллели с современностью. Молодые участники встречи активно задавали вопросы, интересуясь как личным опытом Никиты, так и его видением перспектив развития региона.

Говоря о полученных наградах, Никита был немногословен: «Наградили за выполнение боевых задач». Он рассказал об участии в штурме укрепленных позиций противника, отметив, что в такие моменты не до размышлений о героизме. «Просто выполняешь свою работу», — пояснил Златоустов.

Путь Никиты к военной службе начался еще в школьные годы. После начальной школы он поступил в кадетский класс, где учился до девятого класса. Этот опыт оставил у него хорошие воспоминания: уроки ОБЖ, походы, соревнования — все это помогло сформировать характер. Параллельно Никита серьезно занимался спортом — плаванием и легкой атлетикой.

«Армейская дисциплина привлекала меня с детства», — рассказывает Никита. Ему нравилась военная форма, погоны, изучение оружия. Уже тогда он и его товарищи осознавали возможность того, что придется защищать родину. Никита часто вспоминал своего деда — кадрового военного, который был для него примером. Также на него повлияли истории о партизанах брянских лесов времен Великой Отечественной войны.

После окончания школы Златоустов решил поступать в военное училище в Москве. Для подготовки он вступил в брянский военно-патриотический клуб «Резерв», который помогает молодежи готовиться к поступлению в военные вузы. Благодаря упорной подготовке, Никита успешно прошел все вступительные испытания, несмотря на высокий конкурс.

Получив ранение во время СВО, Никита был демобилизован. В настоящее время он проходит реабилитацию и работает в IT-сфере. «Пока не могу вернуться на службу, но и бездействовать не в моих правилах», — говорит Никита.

Сейчас Златоустов активно участвует в общественной жизни Брянска. Он не стремится переехать в столицу или другой мегаполис, считая, что там слишком суетно. «Брянск — мой родной город», — говорит Никита. «Здесь все знакомо, семья и друзья рядом. Жизнь течет в комфортном темпе».

Во время встречи молодые люди интересовались не только военным опытом Никиты, но и его мнением о развитии региона. Златоустов поделился своими идеями о том, как можно улучшить жизнь в Брянске, особенно для молодого поколения. Он подчеркнул важность создания новых рабочих мест, развития городской инфраструктуры и поддержки местного бизнеса.

Никита также рассказал о своих планах на будущее. Несмотря на то, что сейчас он работает в сфере информационных технологий, он не исключает возможности возвращения на военную службу, если позволит состояние здоровья. «Но даже если не получится вернуться в армию, я найду способ принести пользу своей стране и родному городу», — заявил он.

Обсуждение коснулось и темы образования. Никита поделился своими мыслями о том, как можно усовершенствовать систему патриотического воспитания в школах, опираясь на свой опыт учебы в кадетском классе. Он предложил уделять больше внимания практическим занятиям и организовывать встречи с ветеранами и действующими военнослужащими.

Молодые участники активно обсуждали с Никитой проблемы, с которыми сталкивается молодежь в Брянске. Среди поднятых вопросов были сложности с трудоустройством, нехватка мест для досуга, проблемы с жильем для молодых семей. Златоустов внимательно выслушал все вопросы и предложения, пообещав донести эту информацию до соответствующих органов власти.

Особый интерес вызвала тема развития IT-сектора в Брянске. Никита, опираясь на свой опыт работы в этой сфере, рассказал о перспективах развития технологического сектора в регионе и возможностях для молодых специалистов. Он подчеркнул важность создания технопарков и инкубаторов для поддержки стартапов.

Участники встречи также обсудили возможности для волонтерской деятельности в Брянске. Никита поделился своим опытом участия в различных общественных инициативах и призвал молодежь активнее включаться в волонтерские проекты.

В завершение встречи Никита призвал молодых людей проявлять инициативу в жизни города и региона, не бояться высказывать свое мнение и предлагать идеи по улучшению жизни в Брянске. «Будущее нашего города в наших руках, и каждый может внести свой вклад», — подытожил он.

Эта встреча стала важным шагом в налаживании диалога между поколениями и обмене опытом. Она продемонстрировала, что молодежь Брянска неравнодушна к судьбе своего города и готова активно участвовать в его развитии. Подобные мероприятия помогают создать платформу для обсуждения актуальных проблем и поиска путей их решения, объединяя опыт старшего поколения и энергию молодежи.

Молодой, активный и неравнодушный парень вступил в партию «Новые люди». Отделение работает в Брянске относительно недавно, но уже реализовало несколько интересных инициатив. В активе – действительно новые люди, те, кто осознанно сделал шаг к переменам, готов брать на себя ответственность. «Новые люди» дают возможность каждому быть полезным своему региону.

— Патриотическое – одно из направлений нашей работы, — отметила руководитель регионального отделения Алина Асеева. – Мы пригласили Никиту поговорить о том, что действительно важно сегодня. Как вся страна объединилась в борьбе с мировым злом. Хотим сделать события подобного рода постоянными — «уроки мужества», встречи с участниками СВО, военными, ветеранами, памятные мероприятия. Будем рады инициативам.

Представитель партии «Новые люди» Сергей Новиков, преподаватель, заведующий кафедрой «Цифровые и промышленные технологии» БГИТУ, отмечает, что работа с молодежью – это всегда личный пример.

— Мы сколько угодно можем говорить про героизм, про подвиги, — говорит он. – Но когда ребята видят перед собой такого же простого мальчишку, как и они, который не испугался, не «откосил», который взял оружие и пошел защищать интересы страны, который осознанно выбрал профессию воина, тогда мы действительно сможем до них достучаться. Пример Никиты Златоустова, боевого офицера, прошедшего сквозь огонь и взрывы, был награждён двумя орденами Мужества за СВО, остался жив и передаёт свой жизненный опыт подрастающему поколению, дорого стоит.