Четыре двора отремонтируют в Брянске в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянской городской администрации прошло заседание общественной муниципальной комиссии под председательством замглавы Ивана Квасова. Там утвердили объекты, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году.

В бюджете на реализацию этой программы предусмотрено около 143 млн рублей. 97,5 млн рублей потратят благоустройство площади Октябрьской революции в Советском районе областного центра. Общественная территория возле цирка набрала почти 25 тысяч из 67 тысяч голосов жителей.

Ещё почти 46 млн рублей направят на капитальный ремонт дворов. Предварительно в порядок приведут четыре территории:

— Бежицкий район: улица Камозина, 21, 23, 25; улица 22 Съезда КПСС, 4,

— Володарский район: улица Академика Королева, 11,

— Фокинский район: улица Полесская, 15.