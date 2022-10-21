Дайверы из клуба «Скат» побывали на дне Керамзитового озера

Группа дайверов из брянского клуба «Скат» предприняла прогулку по дну Керамзитового озера на территории областного центра.

По словам одного из ее участников Артема Романова, вода на глубине оказалась не такой прозрачной, как выглядела с берега. Нельзя было назвать ни плохой, ни хорошей. А на глубине от четырех метров возникло желание включить фонари. Хотя день для подводной прогулки дайверы выбрали солнечный.

Относительно температуры воды дело обстояло не так сложно.

Артем отметил, что холод чувствовался, но руки не мерзли, так что даже без перчаток дайверы чувствовали себя комфортно — сказалась адаптация организма к осени.

Фото Артема Романова.