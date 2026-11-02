Суд в Брянске отправил в колонию предпринимателя за хищение более 113 миллионов рублей

2026, 02 ноября 18:31

Суд в Брянске отправил в колонию предпринимателя за хищение более 113 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался 49-летний житель Московской области

С 2019 по 2022 годов фигурант занимал должность генерального директора акционерного общества. Вместе с членом совета директоров они заключали фиктивные договоры на поставку оборудования по завышенной стоимости. Так они похитили более 113 млн рублей. Деньги выделены из федерального бюджета заводу в Унечском район на создание гидрометаллургического производства оксида молибдена и продукции из триоксида вольфрама. Похищенные денежные средства через подконтрольные подсудимому организации поступили в оборот под видом легального дохода от предпринимательской деятельности.

В 2022 году соучастники вывезли за пределы России и передали аффилированной фирме оборудование предприятия стоимостью более 42 млн рублей. Преступления привело к банкротству предприятия.

Суд признал фигуранта виновным в мошенничеств, легализации денежных средств и злоупотреблении полномочиями. Мужчина проведёт пять лет в колонии и заплатит один миллион рублей штрафа.

Соучастник скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.