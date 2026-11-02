Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Суд в Брянске отправил в колонию предпринимателя за хищение более 113 миллионов рублей

2026, 02 ноября 18:31
Суд в Брянске отправил в колонию предпринимателя за хищение более 113 миллионов рублей
Источник фото

Суд в Брянске отправил в колонию предпринимателя за хищение более 113 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался 49-летний житель Московской области

С 2019 по 2022 годов фигурант занимал должность генерального директора акционерного общества. Вместе с членом совета директоров они заключали фиктивные договоры на поставку оборудования по завышенной стоимости. Так они похитили более 113 млн рублей. Деньги выделены из федерального бюджета заводу в Унечском район на создание гидрометаллургического производства оксида молибдена и продукции из триоксида вольфрама. Похищенные денежные средства через подконтрольные подсудимому организации поступили в оборот под видом легального дохода от предпринимательской деятельности.

В 2022 году соучастники вывезли за пределы России и передали аффилированной фирме оборудование предприятия стоимостью более 42 млн рублей. Преступления привело к банкротству предприятия.
Суд признал фигуранта виновным в мошенничеств, легализации денежных средств и злоупотреблении полномочиями. Мужчина проведёт пять лет в колонии и заплатит один миллион рублей штрафа. 

Соучастник скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские тяжелоатлеты завоевали три награды на турнире в Рыбинске
02 ноября 15:35
Брянские тяжелоатлеты завоевали три награды на турнире в Рыбинске
Молодой водитель пострадал в аварии на брянской трассе накануне
02 ноября 14:30
Молодой водитель пострадал в аварии на брянской трассе накануне
Замдиректора УК в Брянске ждёт суд из-за травмирования ребёнка на площадке
02 ноября 13:34
Замдиректора УК в Брянске ждёт суд из-за травмирования ребёнка на площадке

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17050) брянск (7290) ДТП (2912) ГИБДД (2489) прокуратура (2227) уголовное дело (2164) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1762) мчс (1591) коронавирус (1272) дороги (1189)