Депутаты разрешили мобилизовать брянцев с судимостями за тяжкие преступления

Призывать в армию в рамках частичной мобилизации жителей Брянской области и всей страны, имеющих неснятую судимость за тяжкие преступления, разрешает редакция действующего законодательства с поправками, которые приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.

Освобожденными от мобилизации по-прежнему остаются те, кто осужден за захват заложника, теракт, угон средства воздушного, водного или железнодорожного транспорта, незаконное обращение с радиоактивными материалами, госизмену и ряд других преступлений.

Погашеной судимость за тяжкое преступление считается через восемь лет после отбытия осужденным срока наказания, за особо тяжкое — спустя десять лет.