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Общество

Брянские судебные приставы получили награды в честь профессионального праздника

2026, 02 ноября 11:37
Брянские судебные приставы получили награды в честь профессионального праздника
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Брянские судебные приставы получили награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

На прошлой неделе в Хрустальном зале правительства Брянской области прошло торжественное мероприятие. Его посвятили Дню судебного пристава. Институту судебных приставов России 1 ноября исполнился 161 год.

В зале собрались сотрудники и ветераны ведомства. Их поздравили губернатор региона Егор Ковальчук, спикер заксобрания Валентин Суббот, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области – главный судебный пристав Брянской области Елена Бывшева. Почётные гости вручили отличившимся сотрудникам управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области государственные награды. 

«Федеральная служба судебных приставов является важным звеном отечественной правовой системы, вносит весомый вклад в укрепление защиты интересов государства и граждан, обеспечивает правильное и своевременное исполнение судебных решений, создает условия для безопасности в судах.

Качественное выполнение возложенных на вас задач способствует росту авторитета системы правосудия и государственной власти в нашей стране, нашем регионе. Коллектив Брянского Управления с честью выполняет свой гражданский и служебный долг, защищает интересы жителей нашего края», – подчеркнул Валентин Суббот. 

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