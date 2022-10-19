Десятиклассница из Стародуба победила на всероссийском конкурсе

Ученица десятого класса школы №2 Стародуба победила в акции «Здоровое питание школьника» движения «Сделаем вместе» на всероссийском конкурсе «Время быть лидером».

Для презентации своего проекта девушка записала видеоролик, в котором представила сам проект и рассказала о себе, своих спортивных и других достижениях и увлечениях.

В работе над проектом ей помогла советник директора школы по воспитательной работе Галина Червенок.

Призом для Александры стала путевка в «Артек».

Саша активно участвует в разлиных конкурсах, в том числе федерального масштаба и нередко берет призы. Однако победа все равно стала для нее приятной неожиданностью.