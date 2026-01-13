Детский сад №1 в Погаре открыли после капремонта

2026, 13 января 14:50

Детский сад №1 в Погаре открыли после капремонта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В посёлке Погар торжественно открыли детский сад №1 «Елочка». Символическую ленточку в обновлённое учреждения образования перерезали заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова вместе с воспитанниками.

Впервые за 60 лет в учреждении образования провели капитальный ремонт. Здание полностью обновили. Также в детский сад завезли новую мебель и оборудование. На преображение потратили 50 миллионов рублей.