Детский сад №1 в Погаре открыли после капремонта

2026, 13 января 14:50
Детский сад №1 в Погаре открыли после капремонта
Детский сад №1 в Погаре открыли после капремонта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

В посёлке Погар  торжественно открыли детский сад №1 «Елочка». Символическую ленточку в обновлённое учреждения образования перерезали заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова вместе с воспитанниками. 

Впервые за 60 лет в учреждении образования провели капитальный ремонт. Здание полностью обновили. Также в детский сад завезли новую мебель и оборудование. На преображение потратили 50 миллионов рублей.

