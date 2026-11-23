Более 120 самбистов приняли участие в памятном турнире в Брянске

2026, 23 ноября 13:13

Более 120 самбистов приняли участие в памятном турнире в Брянске накануне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В воскресенье, 22 ноября, во Дворце единоборств имени Артема Осипенко состоялся турнира по самбо среди юношей. Соревнования посвятили памяти сотрудников национальной гвардии, пограничного управления, органов безопасности и внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Гостями турнира стали губернатор Егор Ковальчук, председатель облдумы Валентин Суббот, депутаты, родственники погибших правоохранителей, представители силовых ведомств и прославленные брянские спортсмены.

«Самбо — наш национальный вид спорта, это самооборона без оружия и возможность сохранить жизнь и здоровье себе и боевому товарищу. Особая благодарность родителям, которые воспитали настоящих патриотов. Их яркая жизнь — достойный пример для воспитания подрастающего поколения», – подчеркнул Егор Ковальчук.

В соревнованиях приняли участие более 120 самбистов из семи регионов: Свердловской, Ростовской, Московской, Белгородской, Калужской, Смоленской и Брянской областей. Они боролись за медали и за возможность участвовать во всероссийских соревнованиях.