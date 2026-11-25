Брянский фольклор покорил Китай: традиции обрели новую жизнь

2026, 25 ноября 18:01

Брянские народные традиции получили международное признание: этой осенью коллективы Центра традиционной культуры и фольклора имени Иванны Сычевой заняли первое место на фестивале исполнительского искусства в китайском Чэнду. Но для команды эта победа — не только повод для гордости, а подтверждение того, что фольклор может быть интересен далеко за пределами родного края и находить современное звучание.

АНО «Центр традиционной культуры и фольклора имени Иванны Сычевой» появился в Брянске в 2023 году. Его задача — не просто сохранять старинные песни, обряды и ремёсла, а возвращать традиционную культуру в повседневную жизнь, знакомить с ней молодёжь и создавать условия для преемственности поколений. Центр объединяет профессиональных исполнителей и любителей народного творчества, развивает вокальное, хореографическое и инструментальное искусство, изучает и популяризирует культурное наследие Брянщины.

Народные традиции Брянщины сохраняют и представляют на российских и международных сценах

Фольклорная студия «Семеюшка» и творческое объединение «Модно-народно» под руководством Иванны Сычевой недавно представили регион на международном фестивале «АРТ ЭРА» в Чэнду. Среди 41 коллектива и 100 конкурсных номеров брянцы завоевали первое место и специальный приз «За сохранение народных традиций». Жюри покорила реконструкция свадебного обряда. А на открытии фестиваля прозвучала авторская композиция Иванны Сычевой «Мы — дети своей земли».

Руководит центром Иванна Сычева, известная под творческим именем ИванкА. Она певица, автор песен, поэт и композитор, этнограф и этномузыколог, педагог высшей категории. Её творческий и профессиональный опыт связан с международными конкурсами и фестивалями в Европе, Африке и странах СНГ. Сычева также выступала экспертом крупных всероссийских и международных культурных и молодёжных проектов, в том числе Всемирного фестиваля молодёжи и «Тавриды — АРТ». За вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи на основе традиционного наследия Брянщины она отмечена медалью и почётной грамотой губернатора региона.

Центр развивает не только исполнительские коллективы, но и собственные образовательные и творческие проекты. Среди них — «Познай свой край, свой род, свой народ», «Модно-народно», «Фолк-толк: мастерская знаний». Они становились победителями конкурсов Президентского фонда культурных инициатив, Фонда президентских грантов и региональных конкурсов поддержки социально ориентированных НКО.

В ближайших планах — новые проекты, которые соединяют изучение истории родного края с практикой. Один из них, «Познай свой край, семью храни и величай», направлен на укрепление семейных связей и преемственности поколений. Участники будут вместе знакомиться с культурой Брянщины и реконструировать традиционные весенние обряды.

А уже в декабре стартует молодёжный проект «Живой родник Брянщины: от традиций до инноваций». Его цель — сделать нематериальное наследие малой родины ближе молодым людям с помощью современных творческих практик, мультимедийных и мультиформатных продуктов. Так народная культура получает шанс не остаться музейным экспонатом, а продолжить жить и развиваться.

Фото из архива Центра традиционной культуры и фольклора имени Иванны Сычевой