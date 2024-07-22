Дороги строят быстрее жилых домов в Брянске

Дороги строят быстрее жилых домов в районе старого аэропорта в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В районе старого аэропорта в Брянске строительство новых дорог вышло на финишную прямую. Так, улица имени Ильи Иванова протянулась на более чем два километра от кольцевого пересечения с улицей Объездной до развязки с улицами Бежицкой и Степной. Подрядчик «Брянскавтодор» проложил ливневую канализацию и сделал более 60 дождеприемных колодцев. На дороге уже уложен верхний слой асфальта. В настоящее время рабочие строят разворотное кольцо по улице Бежицкой. Готовность дороги составляет 80%.

Улице Николая Амосова длиной в почти километр проходит от улицы Советской до улицы Иванова. Здесь также готова ливневая канализация. Специалистам осталось сделать верхний слой асфальта, уложить плитку на тротуары и установить опоры освещения. Дорога готова на 70%.

Улицы будут открыты в 2024 году. При этом строительство дорог опережает темпы возведения новостроек на территории старого аэропорта, отметили в мэрии.