Ещё две школы откроют в Брянске до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Первое в этом году заседание Брянского городского Совета народных депутатов провела глава города Марина Дбар. Перед депутатами отчитался о работе за год глава горадминистрации Александр Макаров. Особое внимание уделили строительству и ремонте школ и детских садов.
Александр Макаров рассказал, что в феврале открылся новый корпус лицея №2 имени М.В. Ломоносова на 1 225 мест. Еще две школы в старом аэропорту доделают в этом году.
«Мы долго сдавали садик по улице Флотской, где за строителями был жесточайший федеральный контроль. Последним начислили огромную сумму штрафов, но учреждение, стоит признать, получилось достойным. Отмечу, что по системе образования впервые за два года у нас значительно снизилось количество жалоб в части зачисления малышей в детские сады. В городе даже есть садики, где имеются резервные места. Это говорит о том, что вопрос системно решён, начиная от федерального правительства и заканчивая муниципалитетом», — отметил Александр Макаров.
После капитального ремонта в ближайшее время откроют школы №52, 3 и 13 с пристройкой. А в учебных заведениях №25, 51 и 55 работы продолжатся до лета. А в школах №39 и 42 работы стартуют весной.
26.02.2025 14:26
Долгий путь домой
В День поисковика Смоленщины на Родину передали останки двух бойцов Великой Отечественной войны На осенней Вахте Памяти в 2024 году – она прошла в Рыбках Сафоновского района – бойцы поискового отряда «Долг» во главе с командиром Александром Орловым подняли останки красноармейца. По полуистлевшему солдатскому медальону поисковики смогли восстановить имя погибшего солдата: Иван Акимович Антюфеев – уроженец Алтайского края. Хотели жить, но… В День поисковика
26.02.2025 14:05
СПОРТ «С УМОМ»
Всё больше смолян выбирают спорт и здоровый образ жизни. Как свидетельствуют официальные данные, около 55% жителей региона систематически занимается физической культурой. Такие цифры назвал губернатор Василий Анохин. О развитии спорта и спортивной инфраструктуре на Смоленщине говорили в ходе прошедшей рабочей встречи в Москве Василий Анохин и Михаил Дегтярёв, глава Минспорта РФ. Отметим, что при поддержке профильного министерства за последние годы в регионе
26.02.2025 14:02
ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ
Туристический маршрут «Усадьбы и судьбы земли смоленской» получил статус национального. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. Маршрут представляет собой путешествие протяжённостью 585 километров, которое включает 20 объектов с уникальной историей. Он знакомит жителей и гостей региона с усадебной культурой, местами, связанными с выдающимися земляками и соотечественниками: Михаилом Глинкой, Александром Грибоедовым, Павлом Нахимовым, Александром Твардовским, Анатолием Папановым и Марией Тенишевой. «Наша команда
26.02.2025 13:58
ЖИЛЬЁ НА ПЕРИФЕРИИ
В регионе продолжается строительство многоквартирных домов – жилые новостройки возникают не только в областном центре, но и в муниципалитетах. В этом году планируется построить многоквартирные дома в 12 муниципальных округах: Вяземском, Гагаринском, Демидовском, Дорогобужском, Ельнинском, Кардымовском, Монастырщинском, Починковском, Рославльском, Руднянском, Сафоновском и Смоленском. По федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» будут возведены многоэтажные и частные дома ещё в трёх локациях – в Починке, Рудне, Хиславичском и Угранском МО. О таких планах
26.02.2025 13:55
ВАЖНАЯ МИССИЯ
Смоляне презентовали свою продукцию в Абу-Даби На прошлой неделе инвестиционный и экспортный потенциал Смоленщины представили деловым кругам Объединённых Арабских Эмиратов. Бизнес-миссию крупных производителей региона в составе делегации Российского экспортного центра (РЭЦ) возглавил губернатор Василий Анохин. «Опыт работы нашей команды вызывает интерес, так как подкреплён реальными результатами – Центр поддержки экспорта Смоленской области второй год подряд становится лучшим
20.02.2025 12:02
Башни и прясла
Смоленская крепостная стена – одна из самых узнаваемых достопримечательностей областного центра и одна из визитных карточек региона. Сегодня ведется работа по восстановлению «Ожерелья всея Руси» – проект реализуется при поддержке главы государства и федерального правительства. Эта тема стала основным вопросом рабочей встречи губернатора Василия и заместителя Министра культуры РФ Владимира Осинцева, которая состоялась в Москве. «Сейчас активно воплощается в жизнь план восстановления уникального