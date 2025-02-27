Ещё две школы откроют в Брянске до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Первое в этом году заседание Брянского городского Совета народных депутатов провела глава города Марина Дбар. Перед депутатами отчитался о работе за год глава горадминистрации Александр Макаров. Особое внимание уделили строительству и ремонте школ и детских садов.

Александр Макаров рассказал, что в феврале открылся новый корпус лицея №2 имени М.В. Ломоносова на 1 225 мест. Еще две школы в старом аэропорту доделают в этом году.

«Мы долго сдавали садик по улице Флотской, где за строителями был жесточайший федеральный контроль. Последним начислили огромную сумму штрафов, но учреждение, стоит признать, получилось достойным. Отмечу, что по системе образования впервые за два года у нас значительно снизилось количество жалоб в части зачисления малышей в детские сады. В городе даже есть садики, где имеются резервные места. Это говорит о том, что вопрос системно решён, начиная от федерального правительства и заканчивая муниципалитетом», — отметил Александр Макаров.

После капитального ремонта в ближайшее время откроют школы №52, 3 и 13 с пристройкой. А в учебных заведениях №25, 51 и 55 работы продолжатся до лета. А в школах №39 и 42 работы стартуют весной.