Фестиваль «Сюда нас память позвала» прошёл в Брянске

Месячник оборонно-массовой начался в Брянске с фестиваля солдатской песни «Сюда нас память позвала». Об этом сообщили в городской администрации.

В преддверии Дня защитника Отечества в Брянске стартовал месячник оборонно-массовой и спортивной работы. Патриотические мероприятия пройдут в домах культуры, школах, и вузах, библиотеках, на стадионах и мемориалах.

Одно из первых мероприятий — ежегодного фестиваля солдатской песни «Сюда нас память позвала».

Первый этап прошёл в городском доме культуре Советского района. В конкурсе участвуют певцы, музыканты и танцоры Брянска.

«Многие из участников сегодняшнего концерта приехали сюда прямо с границы. И как только концерт закончится, артисты вновь станут воинами, поедут к местам несения боевой службы. Мы им благодарны за это. Городская, и районная администрация всегда готова помочь защитникам Родины и их семьям», — отметил руководитель Советского района Денис Семёнов.

На открытии фестиваля выступили творческие коллективы брянской полиции, Росгвардии, МЧС, таможни и пограничников. В зале собрались военнослужащие, ветераны, труженики тыла, семьи участников СВО, школьники и студенты.

До финального концерта жюри предстоит посмотреть более 100 номеров.