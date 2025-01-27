Фестиваль «Сюда нас память позвала» прошёл в Брянске

Месячник оборонно-массовой начался в Брянске с фестиваля солдатской песни «Сюда нас память позвала». Об этом сообщили в городской администрации.
В преддверии Дня защитника Отечества в Брянске стартовал месячник оборонно-массовой и спортивной работы. Патриотические мероприятия пройдут в домах культуры, школах, и вузах, библиотеках, на стадионах и мемориалах.
Одно из первых мероприятий — ежегодного фестиваля солдатской песни «Сюда нас память позвала».
Первый этап прошёл в городском доме культуре Советского района. В конкурсе участвуют певцы, музыканты и танцоры Брянска.
«Многие из участников сегодняшнего концерта приехали сюда прямо с границы. И как только концерт закончится, артисты вновь станут воинами, поедут к местам несения боевой службы. Мы им благодарны за это. Городская, и районная администрация всегда готова помочь защитникам Родины и их семьям», — отметил руководитель Советского района Денис Семёнов.
На открытии фестиваля выступили творческие коллективы брянской полиции, Росгвардии, МЧС, таможни и пограничников. В зале собрались военнослужащие, ветераны, труженики тыла, семьи участников СВО, школьники и студенты.
До финального концерта жюри предстоит посмотреть более 100 номеров.
22.01.2025 11:16
Быстрее и выше!
На минувшей неделе Смоленск вновь стал столицей «королевы спорта» в ЦФО – здесь прошёл чемпионат и первенство округа по лёгкой атлетике. Причём такие соревнования Смоленщина принимает уже более 10 лет. В этот раз участие в них приняли 850 сильнейших спортсменов из 17 регионов. Нашу область представлял 101 спортсмен. В состязательную программу вошли 17 легкоатлетических дисциплин:
22.01.2025 11:15
Главный праздник
В регионе активно идёт подготовка к 80-летию Великой Победы. Предстоящее празднование обсудили на заседании регионального оргкомитета, которое состоялось под председательством губернатора Василия Анохина. «Приближающийся юбилей – это знаковое и чрезвычайно важное событие для страны. Особенно сегодня, когда Россия вновь находится на переднем крае борьбы с нацизмом. Поэтому вполне закономерно, что этот год объявлен Президентом РФ
22.01.2025 11:14
Под крышей дома: Как в регионе стимулируют спрос на жильё
Повышение доступности комфортного жилья, особенно для участников СВО, многодетных семей и молодых специалистов, сегодня одна из важнейших задач на всех уровнях власти. Первоочередные шаги по её реализации обсудили на совещании с участием руководителей смоленских компаний-застройщиков и региональных отделений крупных банков, которое провёл губернатор Василий Анохин. Принятыми решениями глава региона поделился со смолянами. «Правительство области в