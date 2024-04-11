Фонтаны в Брянске готовят к запуску

Специалисты готовят к запуску десять фонтанов в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянске коммунальщики готовят к запуску городские фонтаны. Таких сооружений в областном центре 10.

«Сейчас мы снимаем со всех фонтанов защитные конструкции, начинаем проверять насосы, осветительное оборудование. Системы фонтанов необходимо промыть и обработать специальным составом от водорослей», — рассказал начальник отдела содержания фонтанов дорожного управления города Брянска Алексей Морозов.

Главный фонтан Брянска расположен в сквере Карла Маркса. Защитную конструкцию с него снимут уже на этой неделе. А пробный запуск запланирован на начало следующей.

Работать фонтаны в Брянске начнут 1 мая.