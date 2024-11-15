Главврач Брянской станции переливания крови Дмитрий Пехов отмечает 45-летие

15 ноября главный врач Брянской станции переливания крови Дмитрий Александрович Пехов празднует свой 45-й день рождения. Под его руководством учреждение достигло значительных успехов и получило признание на федеральном уровне.

Деятельность станции отмечена благодарностями министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и высокопоставленных представителей Министерства обороны. Особого внимания заслуживает работа по обеспечению компонентами крови военнослужащих в зоне СВО и медучреждений Херсонской области.

Брянская станция переливания крови не только полностью обеспечивает потребности региона, но и оказывает существенную помощь другим субъектам РФ. Многочисленные благодарности от жителей Брянщины и других регионов подтверждают высокий уровень работы учреждения.

«У нас есть своя задача, которую мы с честью выполняем», — эти слова Дмитрия Пехова точно отражают принципы работы всего коллектива станции. Ежедневный труд медиков под его руководством помогает спасать жизни людей, в том числе участников специальной военной операции.

В день юбилея желаем Дмитрию Александровичу дальнейших профессиональных успехов, реализации намеченных планов и крепкого здоровья