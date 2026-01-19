ЛДПР помогает в День Крещения Господня

2026, 19 января 17:58

Активисты Брянского регионального отделения ЛДПР решили отметить священный праздник особым образом. В этот день они посетили Брянский кафедральный собор, где набрали святую воду, чтобы поделиться её благодатной силой с теми, кто особенно нуждается — пожилыми людьми.

Активисты развезли святую воду по семьям, наполнив сердца теплом, заботой и верой. Ведь в такие особенные дни важно помнить о людях, которым необходима поддержка и внимание близких.

Пусть этот праздник станет напоминанием о нашем единстве, доброте и готовности помогать другим. Вместе мы делаем наш город лучше!