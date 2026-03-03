Брянские самбисты стали бронзовыми призёрами первенства ЦФО

2026, 03 марта 10:39

Брянские самбисты стали бронзовыми призёрами первенства ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Можайске прошло первенство Центрального федерального округа по самбо. Участие в турнире приняли более 400 юношей и девушек от 14 до 16 лет. Соревнования стали отборочным этапом на первенство России.

Бронзовым призёром стал воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по борьбе Брянска Ярослав Воронцов. Также третье место заняла самбистка спортшколы Брянского района Злата Храмченкова.