Кражу из жилого дома раскрыли брянские полицейские

2026, 04 марта 11:30

Ранее судимого жителя Стародубского округа, подозреваемого в краже из жилого дома, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель города Унечи. Несколько недель заявитель не посещал свой дом в Стародубском районе. За это время в жилище проник вор, взломав входную дверь. Злоумышленник похитил электроплиту, радиоприемник, медный кабель, электросчетчик и фонарь.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении. 52-летний житель района уже был судим за уклонение от административного надзора. Возбуждено уголовное дело.