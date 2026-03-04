Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Кражу из жилого дома раскрыли брянские полицейские

2026, 04 марта 11:30
Кражу из жилого дома раскрыли брянские полицейские
Источник фото

Ранее судимого жителя Стародубского округа, подозреваемого в краже из жилого дома, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию обратился житель города Унечи. Несколько недель заявитель не посещал свой дом в Стародубском районе. За это время в жилище проник вор, взломав входную дверь. Злоумышленник похитил электроплиту,  радиоприемник, медный кабель, электросчетчик и фонарь.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении. 52-летний житель района уже был судим за уклонение от административного надзора. Возбуждено уголовное дело.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Мужчина погиб при атаке дронов на брянское село в среду
04 марта 13:35
Мужчина погиб при атаке дронов на брянское село в среду
Брянские танцоры победили на первенстве ЦФО
04 марта 10:39
Брянские танцоры победили на первенстве ЦФО
Жителю Брянска грозит уголовная ответственность за пьяное вождение
04 марта 10:07
Жителю Брянска грозит уголовная ответственность за пьяное вождение

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14379) брянск (6829) ДТП (2691) ГИБДД (2220) прокуратура (2039) уголовное дело (2005) Александр Богомаз (1873) суд (1786) авария (1645) мчс (1500) коронавирус (1272) умвд (1039)