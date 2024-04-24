Мэр Брянска Александр Макаров отметил поддержку губернатора для решения проблем города

Мэр Брянска Александр Макаров отметил поддержку губернатора региона для решения актуальных проблем города.

Итоги социально-экономического развития Брянска за 2023 год подвели в горадминистрации. На заседании мэр Александр Макаров подчеркнул, что при поддержке губернатора региона Александра Богомаза город получил деньги на решение актуальных соцвопросов.

«У всех должно быть чёткое понимание, как расходуется каждый казённый рубль. Чтобы не стыдно было отчитаться перед народом», – обратился к присутствующим глава городской администрации Александр Макаров.