Международный турнир по боксу стартовал в Брянске открылся

На Международный турнир по боксу в Брянске собрались спортсмены из России и Белоруссии.
На главной арене брянского Дворца единоборств имени Артема Осипенко стартовал международный турнир Брянской региональной организации «Динамо» по боксу среди сотрудников силовых ведомств. Он посвящён 100-летию образования общества.
На соревнования собрались сотрудники органов внутренних дел из Москвы, Республики Беларусь и Брянской региональной организации «Динамо».
«Общество «Динамо» появилось еще до войны, в 1929 году. С течением времени Брянская региональная организация активно развивалась. Наши команды под бело-голубыми знаменами становились победителями и призерами городских, областных, республиканских соревнований по волейболу, футболу, хоккею, тяжелой атлетике, стрельбе и городкам», – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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