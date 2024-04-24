Брянский Дворец единоборств стал финалистом чемпионата России по спортивному бизнесу в номинации «Спортобъект года». Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В концертном зале «Академия» в Москве прошла церемония награждения лауреатов VII чемпионата России по спортивному бизнесу (Премии СБК). В мероприятии участвовали более 700 человек.

Организаторы получили 841 заявку в 31 номинации. В шорт-лист премии вошли более трёхсот проектов. В финал в номинации «Спортобъект года» вышёл и брянский Дворец единоборств имени Артема Осипенко.

Лучшие проекты, спортивные сооружения и менеджеры в области спортивного бизнеса получили статуэтки в виде золотого глобуса.