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Модернизацию уличного освещения завершают в Брянске

2025, 28 февраля 10:30 Общество
Модернизацию уличного освещения завершают в Брянске
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Модернизацию уличного освещения завершают в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.  

 

В Брянске на финишную прямую вышел этап реконструкции сети уличного освещения.  Муниципальный контракт администрация города заключила с компанией «Россети Центр». 

На 188 объектах из 190  работы уже завершены. Освещение модернизировали или построили заново возле детских садов и школ, во дворах, на отдалённых улицах и переулках частного сектора. В настоящее время специалисты занимаются двумя последними контрактными объектами в Бежицком ранее: участок улицы Ново-Советской и переулок Успенский. Энергетики уже установили опоры, протянули самонесущий изолированный провод и смонтировали светодиодные фонари.

Муниципальный контракт рассчитан на 255 млн рублей. В работе специалистов были свыше 900 опор, 2 774 светодиодных светильников, более 91 км реконструированных линий наружного освещения. Более 65 км из них– заново построены.

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