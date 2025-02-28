Модернизацию уличного освещения завершают в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске на финишную прямую вышел этап реконструкции сети уличного освещения. Муниципальный контракт администрация города заключила с компанией «Россети Центр».

На 188 объектах из 190 работы уже завершены. Освещение модернизировали или построили заново возле детских садов и школ, во дворах, на отдалённых улицах и переулках частного сектора. В настоящее время специалисты занимаются двумя последними контрактными объектами в Бежицком ранее: участок улицы Ново-Советской и переулок Успенский. Энергетики уже установили опоры, протянули самонесущий изолированный провод и смонтировали светодиодные фонари.

Муниципальный контракт рассчитан на 255 млн рублей. В работе специалистов были свыше 900 опор, 2 774 светодиодных светильников, более 91 км реконструированных линий наружного освещения. Более 65 км из них– заново построены.