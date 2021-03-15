На Брянщине умер от коронавируса еще один человек

Заболели 87 человек, выздоровели 64.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал очередную порцию свежей статистики.

За минувшие сутки в регионе подтвердились заражение 87 человек, выздоровление 64 и одна новая смерть от коронавируса и вызванных им осложнений.

Всего с начала пандемии в регионе заразилисб 34 213 человек, выздоровели 33 424, умерли 268 и сделано 478 088 исследований на коронавирус, в том числе 530 за минувшие сутки.