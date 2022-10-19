На Брянщину завезли 36 тысяч доз назальной антиковидной вакцины

Возможность пройти вакцинацию от коронавируса «Спутником» посредством не укола, а распыления препарата в полости носа появилась у жителей Брянской области.

В регион были доставлены 36 тысяч доз назальной формы вакцины.

Выбор между уколом или назальным спреем остается за самими брянцами. Однако врачи рекомендуют все-таки сделать укол при первичной вацинации, а вот при повторных уже можно выбирать.

Назальная вакцина, как и стандартная прививка, вводится в два приема — сначала первая доза, затем, спустя три недели — вторая.