На стоянке Виноградова восстановили партизанскую землянку

В мемориальном комплексе «Стоянка Виноградова» в окрестностях Брянска была торжественно открыта восстановленная партизанская землянка.

Как сообщает УФСИН по Брянской области, проект по просьбе администрации Бежицкого района реализовали сотрудники УФСИН, УФСБ и ФССП по региону. Участвовали в работах также студенты брянского филиала РАНХиГС.

Землянку фактически разобрали с нуля и отстроили заново, сохранив ее аутентичный облик. Бревна, чтобы они прослужили дольше, пропитали специальным защитным составом.

Ранее землянка была отремонтирована в 2015 году. Но с тех пор многие бревна успели сгнить, и она не только утратила привлекательный вид, но и стала представлять опасность для посетителей.