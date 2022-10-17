Начало ремонта Фокинского путепровода в Брянске ознаменовалось пробками

Следствием начала ремонта Фокинского путепровода в Брянске стали огромные пробки.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, затор образовался в первый же день. Несмотря на выходной, машины вытянулись от въезда на путепровод до Брянска-2. Горожане в соцсетях сетовали, что лучше уж оставаться дома, чем такое сомнительное удовольствие.

Ранее власти города предупредили водителей о начале ремонта и ограничении движения через путепровод.

Работы продлятся до 23 ноября. А пока выбор у брянских водителей остается невелик.

Всего планируется обновить 825 метров покрытия, на ремонт выделено 9 млн рублей.