Несанкционированную торговлю пересекли в Брянске

Несанкционированную торговлю на проезжей части пересекли чиновники и полиция в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Рейд около Бежицкого рынка провели сотрудники районной администрации и инспекторы дорожно-патрульной службы. Жители пожаловались, что на пересечении улиц Медведева и Союзной торгуют овощами и фруктами. Стеллажи бизнесмены установили прямо на проезжей части. Документов на продукцию у них также не было.

Полицейские и чиновники ликвидировали торговлю на дороге. На нарушителей составили протоколы.