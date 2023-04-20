Новорождённых брянцев часто называют Михаил и Варвара

Новорождённых брянцев в 2023 году часто называют Михаил и Варвара. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

В первом квартале 2023 года в Брянской области на свет появились 2004 малыша: 1062 мальчика и 942 девочки.

Самыми популярными мужскими именами стали Михаил, Александр, Артем, Иван и Максим. А девочек родители чаще всего называли Варвара, Полина, София, Ксения и Мария.