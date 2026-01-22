Новую скульптуру князя Романа Брянского установят в парке Брянска

Новую скульптуру князя Романа Брянского установят в парке имени Алексея Толстого в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2026 году парк имени Алексея Толстого в Брянске отпразднует 90-летие со дня основания. В честь юбилея на центральной аллее появится новая скульптура князя Романа Брянского.

Деревянный монумент сделал скульптор Андрей Вишневский. Скульптура от непогоды закрыта защитной конструкцией и дожидается прихода весны. Для монумента сделают фундамент из бетона. Древесину дуба покроют специальным маслом с добавками, предотвращающими гниение.

Кроме того, весной обновят крышу на деревянном домике рядом со скульптурами бегемота и цапли. Гнилые доски уже сняли, а новые элементы рабочие изготовили в мастерской. Там же установки дожидаются около двух десятков новых скамеек для летней эстрады.

«При создании скамеек я соединяю советский модерн и нарядные народные узоры. Получается, на мой взгляд, просто, удобно, нарядно и в стиле нашего любимого парка Толстого», — рассказал плотник Руслан Каднай.