Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Новую скульптуру князя Романа Брянского установят в парке Брянска

2026, 22 января 16:29
Новую скульптуру князя Романа Брянского установят в парке Брянска
Источник фото

Новую скульптуру князя Романа Брянского установят в парке имени Алексея Толстого в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

В 2026 году парк имени Алексея Толстого в Брянске отпразднует 90-летие со дня основания. В честь юбилея на центральной аллее появится новая скульптура князя Романа Брянского.

Деревянный монумент сделал скульптор Андрей Вишневский. Скульптура от непогоды закрыта защитной конструкцией и дожидается прихода весны. Для монумента сделают фундамент из бетона. Древесину дуба покроют специальным маслом с добавками, предотвращающими гниение. 

Кроме того, весной обновят крышу на деревянном домике рядом со скульптурами бегемота и цапли. Гнилые доски уже сняли, а новые элементы рабочие изготовили в мастерской. Там же установки дожидаются около двух десятков новых скамеек для летней эстрады. 

«При создании скамеек я соединяю советский модерн и нарядные народные узоры. Получается, на мой взгляд, просто, удобно, нарядно и в стиле нашего любимого парка Толстого», — рассказал плотник Руслан Каднай.

Метки: ,

Читайте также

Подводный дрон привезли из Санкт-Петербурга для поиска утонувших в Брянске детей
22 января 08:24
Подводный дрон привезли из Санкт-Петербурга для поиска утонувших в Брянске детей
Брянскому водителю грозит штраф за попавший на видео выезд на встречную полосу
21 января 14:34
Брянскому водителю грозит штраф за попавший на видео выезд на встречную полосу
Утонувших в реке в Брянске детей спасатели ищут с помощью видеокамеры
21 января 11:01
Утонувших в реке в Брянске детей спасатели ищут с помощью видеокамеры

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13946) брянск (6754) ДТП (2661) ГИБДД (2184) прокуратура (2010) уголовное дело (1964) Александр Богомаз (1788) суд (1781) авария (1627) мчс (1471) коронавирус (1272) умвд (1017)