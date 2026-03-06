Брянские спортсмены завоевали пять медалей на турнире по ММА Центрального федерального округа. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В минувшие выходные в городе Липецк прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по смешанным единоборствам ММА. За награды боролись спортсмены 16 лет и старше.
Воспитанники отделения ММА Дворца единоборств имени Артёма Осипенко города Брянска завоевали пять медалей. Второе место заняли Маргарита Белик и Наталья Тимашова. Бронзовыми призёрами стали Илья Злотников, Елизавета Фролова и Кирилл Богдашов.