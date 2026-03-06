Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Праздничный концерт «Во славу Женщины» прошёл в Брянске

2026, 06 марта 15:24
Праздничный концерт «Во славу Женщины» прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры 

 

Во Дворце культуры БМЗ Брянского областного методического центра «Народное творчество» накануне состоялся праздничный концерт «Во славу Женщины». Мероприятие посвятили Международному женскому дню. Для виновниц торжества выступили творческие коллективы и исполнители Центра, культурно-досуговых учреждений Брянска, Сельцо и Брянского района. 

Кроме того, на сцене командир добровольческой бригады «БАРС-Брянск» Сергей  Антошин и начальник штаба Николай Голубокий вручил медали Министерства обороны Российской Федерации «ВОИН-ДОБРОВОЛЕЦ» женщинам, которые служат в отряде.

Завершился концерт песней о семье и родном доме.

