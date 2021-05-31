Очевидец помог задержать пьяного водителя в Брянске

Автомобилист преградил путь нетрезвому нарушителю.

30 мая около 20.35 у дома № 78 по улице XXII Съезда КПСС в Бежицком районе Брянска наряд ДПС задержал пьяного водителя.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 50-летний пьяный житель Бежицы за рулем Lada Vesta ехал по полосе встречного движения. Остановить нарушителя удалось после того, как водитель Chevrolet Niva преградил ему путь.

В крови водителя Lada обнаружили алкоголь в объеме 0,84 мг/л. На него составили три административных материала за управлением автомобилем в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу и неиспользование ремней безопасности.