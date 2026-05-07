Пассажиропоток в Брянске упал на 4 млн: в чём причина

2026, 07 мая 18:15

Брянский общественный транспорт в 2025 году перевёз 36 миллионов пассажиров — на четыре миллиона меньше, чем годом ранее. Цифры отражают накопившиеся проблемы: стареющий парк, дефицит водителей и непредсказуемые интервалы движения.

Средний возраст городских автобусов приближается к семи годам, а официальный износ парка превышает 83%. Запчасти дорожают, некоторые агрегаты отправляют на ремонт в другие регионы — из-за этого один автобус может простоять больше месяца. Стоимость ремонта нередко достигает миллиона рублей.

Водителей привлекают бесплатным обучением и зарплатой около 93 тысяч рублей, но кадровый дефицит сохраняется. В будни на линии выходит порядка 184 машин, в выходные — около 150, хотя городские власти называют цифру в 200.

Частично компенсировать неудобства власти пытаются за счёт бесплатных пересадок: на восьми маршрутах уже можно проехать по одному билету дважды. К системе планируют подключить дополнительные линии.

И главное – как сообщает сайт АиФ-Брянск – город готовится получить 19 новых автобусов. Не так уж и много в свете вышеназванных цифр, но все же и это – шаг вперед.