Брянские гимнастки привезли пять наград с международного фестиваля. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.
В Казани на прошлой неделе состоялся международный конкурс‑фестиваль «Открытые мечты». Участие в творческом состязании приняли гимнастки объединения «Эстетическая гимнастика» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.
Гран-При фестиваля завоевала Мария Зикрань с номером «Итальянская баллада». Лауреатом первой степени стала Елизавета Бойко с номером «Грёзы». Кроме того, брянские гимнастки завоевали два диплома второй степени и один – третьей.