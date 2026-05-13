Брянские гимнастки привезли пять наград с международного фестиваля

2026, 13 мая 15:53
Брянские гимнастки привезли пять наград с международного фестиваля. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. 

 

В Казани на прошлой неделе состоялся международный конкурс‑фестиваль «Открытые мечты». Участие в творческом состязании приняли гимнастки объединения «Эстетическая гимнастика» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. 

Гран-При фестиваля завоевала Мария Зикрань с номером «Итальянская баллада». Лауреатом первой степени стала  Елизавета Бойко с номером «Грёзы». Кроме того, брянские гимнастки завоевали два диплома второй степени и один – третьей. 

