Команда брянской спортшколы «Олимп» стала второй на чемпионате по пауэрлифтингу

2026, 12 мая 11:16
Команда брянской спортшколы «Олимп» стала второй на чемпионате по пауэрлифтингу в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В субботу, 10 мая, в городе Орле прошёл чемпионат Орловской области по пауэрлифтингу. В дисциплине «жим классический» выступили спортсмены из ближайших регионов, в том числе и воспитанники школы олимпийского резерва «Олимп» Брянска.

Первые места в весовых категориях 66 и  74 кило заняли Владислав Пухов и Александр Поливиченко. Бронзовым призёром стал Илья Третьяков. Он выступил в категории 120 кг. В командном зачёте сборная брянской спортшколы «Олимп» заняла второе место.

