Паводок в Брянской области: пока спокойнее, чем в 2023-м, но расслабляться рано

2026, 01 апреля 13:12
Весенний паводок в Брянской области развивается по более мягкому сценарию, чем три года назад, — пока. Вода поднимается постепенно: после плавной смены сезона промёрзшая земля не отдала влагу резко, в отличие от 2023-го, когда резкое потепление с дождями едва не побило рекорд 1963 года.

Тем не менее гидрологи предупреждают: накопленный запас влаги уже значительный. Если в ближайшие недели ударят ливни, масштаб разлива может оказаться сопоставимым с 2023-м. Синоптики дают прогноз на два-три дня, МЧС работает с суточным — точный сценарий прояснится в течение одной-двух недель.

Сайт АиФ-Брянск утверждает, что власти региона на всякий случай готовятся к худшему: налажен ежедневный контакт с водохранилищами в Калужской и Смоленской областях, уточнены списки маломобильных жителей и семей с детьми в зонах риска, подготовлены площадки для временного содержания сельскохозяйственных животных. Финансовый резерв для выплат пострадавшим сформирован заранее.

Жителям низин и прибрежных улиц рекомендуют следить за сводками МЧС и готовиться к возможной эвакуации.

