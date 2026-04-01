Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Двоих сотрудников брянской коммерческой организации обвиняют в получении взятки

2026, 01 апреля 12:40
Источник фото

Двоих сотрудников брянской коммерческой организации обвиняют в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере. В преступлении подозревают двоих должностных лиц открытого акционерного общества, занимающегося железнодорожными перевозками.

По версии правоохранителей, с октября 2017 года по октябрь 2019 года фигуранты получили от представителя коммерческих организаций 630 тысяч рублей. Вознаграждение предназначалось за погрузочно-разгрузочные работы без привлечения исполнителя, общее покровительство и попустительство при исполнении договоров.

Противоправные действия выявили оперативники региональных управлений ФСБ и МВД. Обоим фигурантам предъявили обвинения. Их заключили под стражу.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14721) брянск (6893) ДТП (2714) ГИБДД (2258) прокуратура (2074) уголовное дело (2031) Александр Богомаз (1942) суд (1787) авария (1647) мчс (1518) коронавирус (1272) умвд (1056)