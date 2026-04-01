Двоих сотрудников брянской коммерческой организации обвиняют в получении взятки

2026, 01 апреля 12:40

Двоих сотрудников брянской коммерческой организации обвиняют в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере. В преступлении подозревают двоих должностных лиц открытого акционерного общества, занимающегося железнодорожными перевозками.

По версии правоохранителей, с октября 2017 года по октябрь 2019 года фигуранты получили от представителя коммерческих организаций 630 тысяч рублей. Вознаграждение предназначалось за погрузочно-разгрузочные работы без привлечения исполнителя, общее покровительство и попустительство при исполнении договоров.

Противоправные действия выявили оперативники региональных управлений ФСБ и МВД. Обоим фигурантам предъявили обвинения. Их заключили под стражу.