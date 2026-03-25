Брянский лыжник занял первое место соревнований «Пионерская правда»

2026, 25 марта 14:43
Брянский лыжник занял первое место соревнований «Пионерская правда». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

Накануне в городе Ижевске стартовали всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Пионерская правда». Участие в них принимают более 1000 юных лыжников из 45 регионов России.

В первый день соревнований на старт гонки на три километра классическим стилем вышел воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонка Сергей Шишков. На финиш он пришёл первым из 228 соперников.

