Брянский лыжник занял первое место соревнований «Пионерская правда»

2026, 25 марта 14:43

Брянский лыжник занял первое место соревнований «Пионерская правда». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Накануне в городе Ижевске стартовали всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Пионерская правда». Участие в них принимают более 1000 юных лыжников из 45 регионов России.

В первый день соревнований на старт гонки на три километра классическим стилем вышел воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонка Сергей Шишков. На финиш он пришёл первым из 228 соперников.