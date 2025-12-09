Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Мемориальную доску в честь выпускника открыли в Брянском техникуме

2025, 09 декабря 18:34
Мемориальную доску в честь выпускника открыли в Брянском техникуме энергомашиностроения и радиоэлектроники. Об этом сообщили в региональной департменте образования и науки. 

 

В Брянском техникуме энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза Афанасьева прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь выпускника Артёма Славском. Мероприятие состоялось накануне Дня Героев Отечества. 

Артём Славской погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Почтить память Защитника пришли близкие Героя, чиновники, педагоги и студенты техникума, активисты Движения Первых, жители города воинской славы.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено вдове и дочери военнослужащего.Участники митинга почтили память Героя минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. 

Артём Славский окончил техникум в 2017 году. Он проходил военную службу в танковых войсках ВС РФ. В сентябре 2022 года был мобилизован и проходил служил зенитчиком. 23 июля 2024 года жизнь 27-летнего ефрейтора Славского оборвались при выполнении воинского долга на территории Донецкой Народной Республики. Он награждён орденом Мужества посмертно.

 

Фото: Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева

