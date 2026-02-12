Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Напавший на прохожего и на полицейского брянец проведёт два с половиной года в колонии

2026, 12 февраля 15:00
Напавший на прохожего и на полицейского брянец проведёт два с половиной года в колонии
Напавший на прохожего и на полицейского брянец проведёт два с половиной года в колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Володарского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о причинении средней тяжести вреда здоровью и нападении на полицейского. На скамье подсудимых оказался 35-летний житель областного центра. 

30 сентября 2025 года фигурант решил, что стоявший у подъезда дома на улице Есенина в Брянске молодой человек преследовал дочь его знакомой. Он избил его, причинив вред здоровью средней тяжести.

17 ноября обвиняемый был в квартире своей знакомой. Он напал на прибывшего на вызов участкового уполномоченного полиции. Правоохранителю фигурант причинил легкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам в колонии общего режима и взыскал 100 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Решение не вступило в законную силу.

