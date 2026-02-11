Брянские футболистки дважды сыграли всухую в Воронеже

Брянские футболистки дважды сыграли всухую в Воронеже. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Накануне в городе Воронеже прошли матчи зонального этапа всероссийских соревнований по футзалу среди девушек до 18 лет. Брянскую область представила команда «Спартак».

В первом матче брянские футболисты разгромили соперниц «СШ № 12 «Липецк» со счётом 6:0. С хозяйками поля СШ «Факел» из Воронежа встреча закончилась со счётом 9:0. Всухую выиграл «Спартак».

