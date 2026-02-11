Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские футболистки дважды сыграли всухую в Воронеже

2026, 11 февраля 14:41
Брянские футболистки дважды сыграли всухую в Воронеже
Брянские футболистки дважды сыграли всухую в Воронеже. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

Накануне в городе Воронеже прошли матчи зонального этапа всероссийских соревнований по футзалу среди девушек до 18 лет. Брянскую область представила команда «Спартак». 

В первом матче брянские футболисты разгромили соперниц «СШ № 12 «Липецк»  со счётом 6:0. С хозяйками поля СШ «Факел» из Воронежа встреча закончилась со счётом 9:0. Всухую выиграл «Спартак». 

 

