Памятную доску Евгению Евдокимову в Брянске отреставрируют к концу неделе

2025, 26 ноября 13:53

Памятную доску Евгению Евдокимову в Брянске отреставрируют к концу неделе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске стартовала реставрация памятной доски Почётного гражданина города Евгению Евдокимову. Привести в порядок мемориал губернатора Александра Богомаза попросила жительница областного центра в ходе прямой линии.

Накануне около дома №1 по улице Евдокимова стартовала работа. Табличку и стену специалисты зачистили. Рабочим предстоит покрасить памятную доску и завершить отделочные работы на фасаде.

Работы планируют завершить в четверг, если не помешает погода.