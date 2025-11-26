Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Люди

Памятную доску Евгению Евдокимову в Брянске отреставрируют к концу неделе

2025, 26 ноября 13:53
Памятную доску Евгению Евдокимову в Брянске отреставрируют к концу неделе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

В Брянске стартовала реставрация памятной доски Почётного гражданина города Евгению Евдокимову. Привести в порядок мемориал губернатора Александра Богомаза попросила жительница областного центра в ходе прямой линии.  

Накануне около дома №1 по улице Евдокимова стартовала работа. Табличку и стену специалисты зачистили. Рабочим предстоит покрасить памятную доску и завершить отделочные работы на фасаде.

Работы планируют завершить в четверг, если не помешает погода.

