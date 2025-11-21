Брянская область стала лидером в реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом в своём телеграмм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Москве завершилась международная выставка-форум «Транспортная неделя». Его ежегодно проводит Министерство транспорта РФ.

В рамках форума прошла церемония награждения регионов-лидеров в реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Брянская область вошла в число победителей. Награду вручил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Многое сделано, и много еще предстоит сделать, но благодаря Правительству Российской Федерации, вниманию и поддержке всех наших проектов со стороны вице-премьера, мы будем идти только вперед, достигая новых результатов, а главное, делая нашу транспортную сеть безопасной», – прокомментировал достижение в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.