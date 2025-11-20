Где мы будем складывать мусор: брянские власти делают ставку на время

Федеральное правительство дало добро на инициативу брянских депутатов — старые мусорные полигоны в области проработают еще два дополнительных года. Объекты, которые планировали закрыть в 2026-м, теперь будут принимать отходы до 2028 года.

На первый взгляд решение логичное, учитывая реалии региона. Но копнем глубже: главные свалки Брянщины уже трещат по швам от переполненности. Они обрабатывают около 60% всех региональных отходов и места там практически не остается.

Проблема в том, что создать новые полигоны в нашем приграничном регионе оказалось задачей не из простых. Статус КТО накладывает серьезные ограничения, подрядчики не спешат работать в зоне повышенного риска, а бюрократические процедуры растягиваются на годы.

Интересная деталь: речь идет не только об официальных объектах из Госреестра, но и о тех полигонах, которые работают без полного пакета документов. Их количество в области не называется.

Показательный пример — история с полигоном в Большом Полпино возле Брянска. Этот объект долгое время был головной болью экологов. В 2022-м выяснилось, что свалка переполнена, но продолжает принимать отходы благодаря коррупционной схеме.

Замглавы Росприроднадзора Сергей Пирогов за сумму в 100 тысяч рублей покрывал незаконную работу объекта. Ущерб природе составил 7 миллионов. Чиновник отправился в колонию на 4,5 года, гендиректор компании-подрядчика получил полтора года тюрьмы.

Парадокс, но именно этот скандал заставил власти строить новый полигон в Полпино. Объект обещают запустить до Нового года.

Временная отсрочка до 2028-го даёт области немного времени на решение системной проблемы. Но эксперты скептически настроены: если за предыдущие годы не справились, то впопыхах сделать это будет еще труднее.

