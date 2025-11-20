Город32

Где мы будем складывать мусор: брянские власти делают ставку на время

2025, 20 ноября 18:02 ЖКХ
Где мы будем складывать мусор: брянские власти делают ставку на время
Источник фото

Федеральное правительство дало добро на инициативу брянских депутатов — старые мусорные полигоны в области проработают еще два дополнительных года. Объекты, которые планировали закрыть в 2026-м, теперь будут принимать отходы до 2028 года.

На первый взгляд решение логичное, учитывая реалии региона. Но копнем глубже: главные свалки Брянщины уже трещат по швам от переполненности. Они обрабатывают около 60% всех региональных отходов и места там практически не остается.

Проблема в том, что создать новые полигоны в нашем приграничном регионе оказалось задачей не из простых. Статус КТО накладывает серьезные ограничения, подрядчики не спешат работать в зоне повышенного риска, а бюрократические процедуры растягиваются на годы.

Интересная деталь: речь идет не только об официальных объектах из Госреестра, но и о тех полигонах, которые работают без полного пакета документов. Их количество в области не называется.

Показательный пример — история с полигоном в Большом Полпино возле Брянска. Этот объект долгое время был головной болью экологов. В 2022-м выяснилось, что свалка переполнена, но продолжает принимать отходы благодаря коррупционной схеме.

Замглавы Росприроднадзора Сергей Пирогов за сумму в 100 тысяч рублей покрывал незаконную работу объекта. Ущерб природе составил 7 миллионов. Чиновник отправился в колонию на 4,5 года, гендиректор компании-подрядчика получил полтора года тюрьмы.

Парадокс, но именно этот скандал заставил власти строить новый полигон в Полпино. Объект обещают запустить до Нового года.

Временная отсрочка до 2028-го даёт области немного времени на решение системной проблемы. Но эксперты скептически настроены: если за предыдущие годы не справились, то впопыхах сделать это будет еще труднее.

 

Источник – сайт АиФ-Брянск

Читайте также
Последний поиск: как брянцы закрывают белые пятна войны
20 ноября 17:59
Последний поиск: как брянцы закрывают белые пятна войны
Замдиректора брянского департамента культуры участвует в заседании комиссии Госсовета РФ в сфере туризма
20 ноября 16:18
Замдиректора брянского департамента культуры участвует в заседании комиссии Госсовета РФ в сфере туризма
Митинг прошёл на мемориальном комплексе «Дулаг-142» в Брянске
20 ноября 16:08
Митинг прошёл на мемориальном комплексе «Дулаг-142» в Брянске
Суд оштрафовал подрядчика за мошенничество при ремонте дороги в Дятьково
20 ноября 12:18
Суд оштрафовал подрядчика за мошенничество при ремонте дороги в Дятьково

Новости регионов

Актуальные темы

Суды
Житель Астрахани за обман директора магазина в Почепе отправился в колонию
Общество
Парк «Олимпийский» реконструируют в Брянске
Образование
25 брянских школ получили знаки качества Рособрнадзора
ЖКХ
Брянск собирают по кусочкам: новая артерия свяжет все районы города
Лента новостей
Два беспилотника сбили военные ночью над Брянской областью

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Проектная исповедь» от «Ростелекома»: как найти решения ИТ-дилемм
«Проектная исповедь» от «Ростелекома»: как найти решения ИТ-дилемм

13 ноября состоится ежегодная онлайн-конференция от ИТ-команды «Ростелекома» «Проектная исповедь». В 2025 году она пройдет в формате интерактивного сериала-квеста «Разделение» и будет посвящена поиску решений в ситуациях, где нет единственно верного ответа.

Двухэтажный поезд начал курсировать между Брянском и Санкт-Петербургом
Двухэтажный поезд начал курсировать между Брянском и Санкт-Петербургом

Сегодня между Брянском и Санкт-Петербургом начал курсировать новый двухэтажный поезд №139/140 формирования АО «ФПК». По сравнению с одноэтажным составом количество мест увеличилось на 108. В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Брянской области Денис Амеличев, заместитель начальника Московской железной дороги Марат Шайдуллин и начальник Московского филиала АО «Федеральная пассажирская компания » Денис Тихонов.

Школьники лицея №1 Брянского района побывали в гостях в брянском филиале «Россети Центр»
Школьники лицея №1 Брянского района побывали в гостях в брянском филиале «Россети Центр»

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» организовали и провели для учащихся 8 класса МБОУ “Лицей №1 Брянского района” Брянской области профориентационную встречу.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика