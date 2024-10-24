Первых воспитанников принял новый детский сад в Брянске

Первых 65 воспитанников принял новый детский сад «Жар-птица» в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
Новый детский сад «Жар-птица» на улице Флотской в Брянске принял первых воспитанников. 65 малышей распределили по четырём группам.
«К нам пришло очень много ясельных детей — от 1,5 до 3 лет. Таких групп у нас будет шесть. Штат дошкольного учреждения уже укомплектован на треть. Это воспитатели, дворники, работники прачечной и пищеблока и многие другие. Прием сотрудников продолжается», — уточнила заведующая детским садом №5 «Жар-птица» Светлана Рыжанкова.
Всего в новом детском саду будет 12 групп для 280 детей. Все места уже укомплектованы. Вторая волна поступающих придёт на будущей неделе.
Малышей ждут просторные группы, удобные раздевалки, комфортные санузлы. Также в саду будут проходить уроки плавания в собственном бассейне.
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