Подмена сапог в обувном магазине Брянска оказалась «бродячим сюжетом»

Брянские паблики в соцсетях и некоторые СМИ растиражировали историю, как якобы в одном из магазинов Брянска покупательница незаметно для продавцов подменила товар.

Сообщалось, что под видом примерки покупательница переобулась в новые дорогие сапоги с витрины и в них покинула магазин, не заплатив, а на замену оставила свои старые кроссовки.

Публикацию сопровождала фотография — якобы фрагмент записи камеры видеонаблюдения. В кадре видно, что действие происходит в обувном магазине. Но идентифицировать его возможным не представляется.

Как выяснилось, немногим ранее аналогичный сюжет обошел паблики сразу нескольких городов — Челябинска, Тюмени, Омска и других.

Можно предположить, что где-то такая история и правда могла случиться, но вряд ли у нас в Брянске.