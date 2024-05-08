Подземный переход в Брянске открыли для пешеходов

Подземный переход на «полтиннике» открылся для пешеходов в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске для пешеходов открыли подземный переход у сквера имени 50-летия ВЛКСМ. Но ремонт ещё не совсем закончен. Рабочим предстоит еще отремонтировать подходы, установить автомобильные отбойники около проезжей части и запустить площадку для маломобильных людей.

За полгода специалисты выровняли стены и облицевали их плиткой, установили новое освещение, поручни, реечный потолок и видеонаблюдение. Над входами сделали прозрачные шестигранные кровли.

«Мы отремонтировали подземный переход, теперь важно его правильно эксплуатировать, не быть вандалами. В Брянске много случаев нарушения и разрушения общественного благоустройства, мы стараемся с ними бороться. Общестроительные работы на объекте завершены. В ближайшее время подрядчик должен окончательно сдать объект в эксплуатацию», — сказал мэр Брянска Александр Макаров.

Электрические подъемники для маломобильных жителей выведут на пульт дорожного управления. Диспетчер будет удаленно включать подъемник.

«Сегодня вы видим воплощенную в жизнь идею. Осталось завершить малое, и переход заработает полноценно. Мы не примем работу подрядчика, пока он не реализует проект полностью», — подчеркнул вице-мэр Сергей Антошин.